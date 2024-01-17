Додик впервые выступил в суде Боснии и Герцеговины, который ведет процесс против него

Президент Республики Сербской Милорад Додик сегодня, впервые с начала процесса, который ведется в Суде Боснии и Герцеговины против него за неуважение к решениям высокого представителя Кристиана Шмидта, заявил, что это "чисто политический процесс, которому не помогают юридические факты".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Danas.

"В обвинительном заключении указано, что меня обвинили за то, что я уважал Конституцию Республики Сербской. Я имел возможность и решил впервые обратиться к судье и сказать ему, что Конституция Республики Сербской гармонизирована с Конституцией Боснии и Герцеговины и Дейтонским соглашением", – заявил Додик журналистам после того, как появился перед судьей.

Ранее Додик попросил судью "прекратить рассмотрение дела, если он хочет сохранить лицо".

В очередной раз было продемонстрировано, что суд и прокуратура Боснии и Герцеговины являются политически мотивированными и находятся под влиянием иностранцев, сказал Додик и оценил, что это "чисто политический процесс, которому не помогают юридические факты".

Додик отметил, что он является мишенью в этом деле и что судья показал это, разделив производство против него и и.о. директора "Официального вестника" Милоша Лукича, который также выступает обвиняемым в процессе.

Президент РС подчеркнул, что он ожидает оправдательного приговора и что в таком случае он подаст иск в суд на Боснию и Герцеговину за нанесенный ущерб.

"Если это произойдет, Боснии и Герцеговине придется заплатить большой штраф за некомпетентность прокуроров", – сказал Додик.

Слушания по делу против Милорада Додика в Суде Боснии и Герцеговины были перенесены на 30 января.

В октябре Милорад Додик отказался признать свою вину по уголовному обвинению в том, что не подчинился международному посланнику, который наблюдает за миром в этой балканской стране.

Додик отказался признать легитимность Шмидта, который имеет полномочия изменять законы и заменять чиновников, которые подрывают мир. Додик утверждает, что немец Шмидт, который занимает эту должность с 2021 года, был назначен незаконно.

Додик, который имеет тесные связи с Россией, настаивает на отделении Республики Сербской от Боснии, пережившей кровопролитную войну в 1990-х годах и вновь стоящей перед угрозой возможного распада.

Додик в июле подписал два закона, которые в итоге Верховный представитель Кристиан Шмидт отменил. Шмидт заявил, что эти законы противоречат конституции Боснии и условиям мирного соглашения.

Один из этих законов приостановил действие решений Конституционного суда Боснии, а второй – прекратил публикацию указов и законов мирного посланника в официальном вестнике Республики Сербской.