Кулеба назвав "оптимістичний сценарій" схвалення коштів для України в Конгресі США

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сподівається, що Конгрес США схвалить додаткове фінансування для України в межах запиту Білого дому до кінця січня.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", він сказав 17 січня в межах дискусійної програми Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

За словами Кулеби, "оптимістичний сценарій" схвалення додаткового фінансування для України американськими законодавцями – "до кінця січня".

"Так нам говорять наші американські партнери. І, до речі, всі вони, незалежно від того, з якого боку політичного спектра у Вашингтоні вони походять, з оптимізмом дивляться на результат", – додав він.

Голова МЗС запевнив, що Україна провела всі необхідні для цього переговори й буде продовжувати це робити, "але, врешті-решт, це рішення повинне бути ухвалене в межах внутрішньої політики США".

"Якщо допомога не прийде, політичні наслідки цього (для США. – Ред.) будуть руйнівними. Наразі, я думаю, ситуація керована", – зазначив він.

У жовтні Білий дім скерував до Конгресу запит на додаткове фінансування на понад 106 мільярдів доларів, з яких загалом 61 мільярд призначався для України. Але переговори в Конгресі зайшли в глухий кут через позицію республіканців, які хочуть жорсткіших заходів контролю міграції на кордоні з Мексикою.

США 27 грудня оголосили про надання Україні останнього на сьогодні пакета військової допомоги вартістю 250 мільйонів доларів. У Білому домі після цього заявили, що вже не мають грошей для нової військової підтримки України до її ухвалення Конгресом.