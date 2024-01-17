Кулеба назвал "оптимистический сценарий" одобрения средств для Украины в Конгрессе США

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба надеется, что Конгресс США одобрит дополнительное финансирование для Украины в рамках запроса Белого дома до конца января.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", он сказал 17 января в рамках дискуссионной программы Всемирного экономического форума в Давосе.

По словам Кулебы, "оптимистический сценарий" одобрения дополнительного финансирования для Украины американскими законодателями – "до конца января".

"Так нам говорят наши американские партнеры. И, кстати, все они, независимо от того, с какой стороны политического спектра в Вашингтоне они происходят, с оптимизмом смотрят на результат", – добавил он.

Глава МИД заверил, что Украина провела все необходимые для этого переговоры и будет продолжать это делать, "но, в конце концов, это решение должно быть принято в рамках внутренней политики США".

"Если помощь не придет, политические последствия этого (для США. – Ред.) будут разрушительными. Сейчас, я думаю, ситуация управляемая", – отметил он.

В октябре Белый дом направил в Конгресс запрос на дополнительное финансирование на более 106 миллиардов долларов, из которых в целом 61 миллиард предназначался для Украины. Но переговоры в Конгрессе зашли в тупик из-за позиции республиканцев, которые хотят более жестких мер контроля миграции на границе с Мексикой.

США 27 декабря объявили о предоставлении Украине последнего на сегодняшний день пакета военной помощи стоимостью 250 миллионов долларов. В Белом доме после этого заявили, что у них уже нет денег для новой военной поддержки Украины до ее принятия Конгрессом.