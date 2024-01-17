В Іспанії розслідують утоплення двох солдатів за підозрілих обставин

Військовий суд Іспанії розслідує факт загибелі минулого місяця двох солдатів, яких нібито змусили переплисти озеро з додатковим екіпіруванням.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Про загибель двох військових стало відомо 21 грудня. Тоді Збройні сили Іспанії повідомили, що ті загинули "під час маневрів" на базі Серро-Муріано поблизу міста Кордова на півдні країни, не повідомивши подробиць.

Але ЗМІ дізнались, що загиблими були двоє чоловіків у віці 24 і 34 років. Вони нібито потонули після того, як їх разом із десятками інших солдатів змусили переплисти озеро в морозну погоду в повному екіпіруванні.

Одного з потонулих солдатів Карлоса Леона Ріко, за словами адвоката його сім’ї Луїса Ромеро, командир змусив нести додаткові 3,5 кілограми як покарання.

Ромеро наголосив, що на місці проведення навчань не було рятувальних плотів або рятувальної мотузки. Він додав, що "трагедія могла бути ще гіршою", бо загалом у навчаннях брали участь близько 60 солдатів.

Суд Кордови, який розслідував інцидент, у вівторок передав справу до військового суду в Севільї на прохання військового керівництва. Сім'я Леона Ріко подала апеляцію на це рішення, побоюючись, що військовий суд спробує перешкодити розслідуванню.

Раніше цього місяця в Польщі вісім солдатів отримали поранення внаслідок аварії за участю військової вантажівки поблизу міста Гайнівка.