В Испании расследуют утопление двух солдат при подозрительных обстоятельствах

Военный суд Испании расследует факт гибели в прошлом месяце двух солдат, которых якобы заставили переплыть озеро с дополнительной экипировкой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

О гибели двух военных стало известно 21 декабря. Тогда Вооруженные силы Испании сообщили, что те погибли "во время маневров" на базе Серро-Муриано вблизи города Кордова на юге страны, не сообщив подробностей.

Но СМИ узнали, что погибшими были двое мужчин в возрасте 24 и 34 лет. Они якобы утонули после того, как их вместе с десятками других солдат заставили переплыть озеро в морозную погоду в полной экипировке.

Одного из утонувших солдат Карлоса Леона Рико, по словам адвоката его семьи Луиса Ромеро, командир заставил нести дополнительные 3,5 килограмма в качестве наказания.

Ромеро подчеркнул, что на месте проведения учений не было спасательных плотов или спасательной веревки. Он добавил, что "трагедия могла быть еще хуже", потому что всего в учениях участвовали около 60 солдат.

Суд Кордовы, который расследовал инцидент, во вторник передал дело в военный суд в Севилье по просьбе военного руководства. Семья Леона Рико подала апелляцию на это решение, опасаясь, что военный суд попытается помешать расследованию.

Ранее в этом месяце в Польше восемь солдат получили ранения в результате аварии с участием военного грузовика вблизи города Гайновка.