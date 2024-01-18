Помощник генсека НАТО: Украина может не получить приглашение в Альянс в Вашингтоне

Помощник генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Борис Руге допускает, что члены Альянса могут не пригласить Украину к членству на саммите, который состоится этим летом в Вашингтоне.

Об этом он заявил в интервью LRT, пишет "Европейская правда".

"Нет сомнений, что Украина движется к членству в НАТО, но еще рано говорить, будет ли следующий шаг, как предлагает президент Зеленский", – сказал Руге, имея в виду потенциальное приглашение к членству.

На уточняющий вопрос, могут ли Украину не пригласить, он ответил: "Именно так".

"Следующим шагом было бы приглашение, но не ясно, увидим ли мы такое приглашение в Вашингтоне. Я думаю, что мы должны признать, что во многих странах-членах НАТО продолжаются дебаты, что в 2024 году в странах-членах НАТО состоятся выборы. Следовательно, это часть общей картины", – сказал он.

Руге выразил надежду, что в Альянсе найдут "способы подчеркнуть тот факт, что Украина приближается к НАТО".

Напомним, на саммите в Вильнюсе в июле Альянс – из-за сопротивления лидеров США и Германии – отказался предоставить Украине приглашение к членству. Саммит также постановил, что для получения приглашения Украина должна выполнить требования Годовой национальной программы (ГНП).

В конце ноября на заседании Совета Украина-НАТО Украина представила адаптированную Годовую национальную программу по дальнейшему реформированию по требованиям Альянса. Именно на ее основе члены НАТО будут оценивать прогресс Киева по вступлению.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что страны НАТО должны сделать шаг к приближению членства Украины в Альянсе на саммите в Вашингтоне в июле 2024 года.