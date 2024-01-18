Глава МИД Польши о склонении Украины к переговорам: "Карманных Чемберленов" хватает

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал идею склонить Украину к мирным переговорам с Россией, вспомнив о "карманных Чемберленах".

Об этом Сикорский сказал во время Украинского завтрака в Давосе в четверг, его цитирует Укринформ, сообщает "Европейская правда".

"Что касается переговоров (с Россией. – Ред.), то хочу поделиться одним из "законов Сикорского" во внешней политике: никогда нет недостатка в карманных Чемберленах, которые готовы пожертвовать другими людьми, свободой других людей ради собственного спокойствия. И мы этого не должны делать", – подчеркнул Сикорский.

Глава польского МИД имел в виду премьер-министра Британии Невила Чемберлена 1937-40 годов – сторонника политики "умиротворения" диктатора Адольфа Гитлера, одного из подписантов Мюнхенского соглашения о присоединении Судетской области Чехословакии к Германии. Его стратегия, впрочем, не предотвратила Вторую мировую войну.

Сикорский добавил, что когда кого-то насилуют, то ему не говорят, что не надо нагнетать ситуацию и вести переговоры с насильником, а приходят на помощь.

"Итак, что происходит на оккупированных территориях с украинскими людьми: их силой русифицируют, пытают, похищают их детей. Это жертвы, которые касаются украинцев, а не нас. Следовательно, только Украина может принимать решение (относительно переговоров с Россией. – Ред.)", – подчеркнул глава польской дипломатии.

Сикорский призвал всех присутствующих "делать так, как делают в Польше" – покупать автомобили для украинской армии.

"Я обращаюсь ко всем здесь: если у вас есть лишние 10 тысяч долларов и вы хотите помочь, покупая пикап, то это будет доставлено прямо на линию фронта тем, кому это нужно. Я знаю человека, который уже доставил так 200 автомобилей, я трижды участвовал в таких поездках. Это очень значительный вклад, который ценят на линии фронта", – подчеркнул Сикорский.

Напомним, глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто ранее увидел якобы сигналы от России и Украины, что пришло время для дипломатии проложить путь к миру.

Глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис на днях заявил, что со временем придется найти способ привлечь РФ к мирным переговорам, поскольку без участия России достижение устойчивого мира в Украине невозможно.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснял, почему Киев не может вести мирные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.