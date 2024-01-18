Зеленський обговорив із Макроном його майбутній візит до України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у Twitter (X).

"Доручили політичним і військовим радникам розпочати підготовку майбутнього візиту французького президента до України та прискорити переговори щодо двосторонньої угоди про безпекові гарантії в межах Вільнюської декларації G7", – зазначив український лідер.

За словами Зеленського, він подякував Макрону за запуск ініціативи "Артилерійська коаліція" та за оголошене в її межах зобов’язання Франції виготовити для України десятки передових артилерійських систем "Цезар" у 2024 році та боєприпаси до них.

Сторони докладно обговорили ситуацію на полі бою та оборонні потреби України, зокрема пріоритетні для включення в наступний військовий пакет допомоги від Франції. Важливо й надалі посилювати українську систему ППО, додав глава держави.

"Я вдячний за активне сприяння французькому бізнесу, який інвестує та готовий збільшувати інвестиції в Україну попри війну", – вказав Зеленський.

Український президент також повідомив, що він розповів Макрону про початок підготовки Глобального саміту миру, куди, зауважив він, важливо залучити якнайширше коло країн до участі в ньому.

Раніше президент Франції заявив, що в лютому здійснить візит до України, щоб завершити двосторонню угоду про "гарантії безпеки" та анонсував постачання далекобійних ракет і авіабомб.

Франція та Україна вели двосторонні переговори щодо договору про безпеку з жовтня.

Також повідомляли, що Франція з січня почне щомісяця передавати Україні десятки авіабомб, які адаптували до літаків радянських моделей, та на тисячу більше артилерійських снарядів.