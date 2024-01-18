Зеленский обсудил с Макроном его предстоящий визит в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в Twitter (X).

"Поручили политическим и военным советникам начать подготовку предстоящего визита французского президента в Украину и ускорить переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности в рамках Вильнюсской декларации G7", – отметил украинский лидер.

По словам Зеленского, он поблагодарил Макрона за запуск инициативы "Артиллерийская коалиция" и за объявленное в ее рамках обязательство Франции изготовить для Украины десятки передовых артиллерийских систем "Цезарь" в 2024 году и боеприпасы к ним.

Стороны подробно обсудили ситуацию на поле боя и оборонные потребности Украины, в частности приоритетные для включения в следующий военный пакет помощи от Франции. Важно и в дальнейшем усиливать украинскую систему ПВО, добавил глава государства.

"Я благодарен за активное содействие французскому бизнесу, который инвестирует и готов увеличивать инвестиции в Украину, несмотря на войну", – указал Зеленский.

Украинский президент также сообщил, что он рассказал Макрону о начале подготовки Глобального саммита мира, куда, отметил он, важно привлечь как можно более широкий круг стран к участию в нем.

Ранее президент Франции заявил, что в феврале совершит визит в Украину, чтобы завершить двустороннее соглашение о "гарантиях безопасности" и анонсировал поставки дальнобойных ракет и авиабомб.

Франция и Украина вели двусторонние переговоры по договору о безопасности с октября.

Также сообщалось, что Франция с января начнет ежемесячно передавать Украине десятки авиабомб, которые адаптировали к самолетам советских моделей, и на тысячу больше артиллерийских снарядов.