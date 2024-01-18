У Литві більше не виявили громадян-родичів підсанкційних в ЄС осіб

Перевірка департаменту міграції, розпочата після того, як стало відомо, що двоє дітей російського мільярдера Романа Абрамовича мають литовські паспорти, більше не виявила громадян Литви, які мають родинні зв'язки з підсанкційними ЄС особами.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

За даними Міністерства внутрішніх справ (МВС), департамент міграції перевірив 3571 особу з санкційних списків та виявив, що наразі жоден з них, їхні дружини або діти не мають литовського громадянства.

За словами голови відомства Евеліни Гудзінскайте, департамент виявив деякі збіги, через що виникли підозри щодо того, чи все в порядку, тому він почав перевіряти файли вручну.

В МВС повідомили, що наразі завершується підготовка поправок до законодавства, які дозволять позбавляти людей литовського громадянства, набутого за походженням.

Раніше повідомляли, що син російського мільярдера Романа Абрамовича Аркадій оновив свій литовський паспорт восени 2023 року, коли його батько вже був під санкціями.

Нагадаємо, після оприлюднення інформації про литовське громадянство у дітей Абрамовича президент Литви Гітанас Науседа доручив провести розслідування щодо того, чи вони отримали його з дотриманням процедури та чи допомагали вони своєму батьку обходити санкції ЄС.

Міністерство внутрішніх справ Литви заявило, що підготує пропозиції змін до законодавства, які дозволили б позбавляти литовського громадянства з міркувань нацбезпеки.