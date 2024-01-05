Син Абрамовича оновив литовський паспорт вже тоді, коли батько був під санкціями ЄС

Син російського мільярдера Романа Абрамовича Аркадій оновив свій литовський паспорт восени 2023 року.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Журналісти-розслідувачі центру Siena з’ясували, що Аркадій Абрамович оновлював паспорт вже після початку повномасштабної війни і після того, як його батько опинився у санкційному списку ЄС. Литовське громадянство Аркадія Абрамовича поновили на основі наказу очільника МВС від 2013 року.

Інформацію підтвердила очільниця Департаменту міграції Евеліна Гудзінскайте, хоча спершу у департаменті відмовлялися розкривати деталі, посилаючись на законодавство про захист особистих даних.

Діти Романа Абрамовича Аркадій і Анна отримали громадянство Литви за правом походження: литовськими громадянами були їхні дідусь і бабуся за батьківською лінією.

За даними департаменту, дочка отримала литовський паспорт у жовтні 2011 року та поновила у травні 2021 року.

Аркадій поновив свій паспорт відповідно до нового порядку восени 2023 року, через півтора року після початку повномасштабної війни і запровадження санкцій проти батька. Журналісти нагадують, що на той час вже було публічно відомо, що Роман Абрамович встиг передати дітям контроль над десятьма своїми фондами.

Інші троє дітей Абрамовича не є громадянами Литви. Сам Роман Абрамович також міг отримати литовське громадянство за правом походження, але не скористався такою можливістю.

Нагадаємо, після оприлюднення інформації про литовське громадянство у дітей Абрамовича президент Литви Гітанас Науседа доручив провести розслідування щодо того, чи вони отримали його з дотриманням процедури та чи допомагали вони своєму батьку обходити санкції ЄС.

Міністерство внутрішніх справ Литви заявило, що підготує пропозиції змін до законодавства, які дозволили б позбавляти литовського громадянства з міркувань нацбезпеки.