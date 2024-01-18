В Литве больше не обнаружили граждан-родственников подсанкционных в ЕС лиц

Проверка департамента миграции, начатая после того, как стало известно, что двое детей российского миллиардера Романа Абрамовича имеют литовские паспорта, больше не обнаружила граждан Литвы, которые имеют родственные связи с подсанкционными ЕС лицами.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

По данным Министерства внутренних дел (МВД), департамент миграции проверил 3571 человека из санкционных списков и обнаружил, что пока ни один из них, их жены или дети не имеют литовского гражданства.

По словам главы ведомства Эвелины Гудзинскайте, департамент обнаружил некоторые совпадения, из-за чего возникли подозрения относительно того, все ли в порядке, поэтому он начал проверять файлы вручную.

В МВД сообщили, что сейчас завершается подготовка поправок в законодательство, которые позволят лишать людей литовского гражданства, приобретенного по происхождению.

Ранее сообщалось, что сын российского миллиардера Романа Абрамовича Аркадий обновил свой литовский паспорт осенью 2023 года, когда его отец уже был под санкциями.

Напомним, после обнародования информации о литовском гражданстве у детей Абрамовича президент Литвы Гитанас Науседа поручил провести расследование относительно того, получили ли они его с соблюдением процедуры и помогали ли они своему отцу обходить санкции ЕС.

Министерство внутренних дел Литвы заявило, что подготовит предложения изменений в законодательство, которые позволили бы лишать литовского гражданства по соображениям нацбезопасности.