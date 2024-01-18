РФ помстилась Кіпру за видворення своїх агентів, закривши в’їзд його посадовцям

Російська влада закрила в’їзд кільком посадовцям Кіпру, які причетні до видворення з країни російського пропагандиста і співробітника посольства РФ.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні МЗС РФ.

"У рамках демаршу в МЗС Росії 18 січня посол Кіпру в Москві був поінформований про заходи у відповідь у зв'язку з неприйнятними діями кіпрської влади (жовтень 2023 р.) щодо акредитованого в Нікосії власкора "Российской газеты" А. Г. Гасюка і співробітника посольства Росії Д. В. Дойникова", – йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим РФ заборонила в’їзд посадовим особам Кіпру.

Їх імена та кількість не уточнюються.

Нагадаємо, у грудні на Кіпр прибули агенти ФБР, які допомагатимуть розслідувати порушення санкцій, запроваджених проти російських олігархів у зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україну.

Кіпрська влада, як вважають, може попросити особливої допомоги у справі Алексєя Мордашова, російського металургійного, гірничодобувного та банківського магната, який намагався перевести 1 мільярд фунтів стерлінгів в акції туристичної компанії TUI в день, коли потрапив під санкції.

Президент Кіпру Нікос Хрістодулідіс неодноразово заявляв про "нульову толерантність" до порушень санкцій.