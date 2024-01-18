РФ отомстила Кипру за выдворение своих агентов, закрыв въезд его чиновникам

Российские власти закрыли въезд нескольким чиновникам Кипра, которые причастны к выдворению из страны российского пропагандиста и сотрудника посольства РФ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении МИД РФ.

"В рамках демарша в МИД России 18 января посол Кипра в Москве был проинформирован об ответных мерах в связи с неприемлемыми действиями кипрских властей (октябрь 2023 г.) в отношении аккредитованного в Никосии собкора "Российской газеты" А. Г. Гасюка и сотрудника посольства России Д. В. Дойникова", – говорится в сообщении.

В связи с этим РФ запретила въезд должностным лицам Кипра.

Их имена и количество не уточняются.

Напомним, в декабре на Кипр прибыли агенты ФБР, которые будут помогать расследовать нарушения санкций, введенных против российских олигархов в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину.

Кипрские власти, как полагают, могут попросить особой помощи в деле Алексея Мордашова, российского металлургического, горнодобывающего и банковского магната, который пытался перевести 1 миллиард фунтов стерлингов в акции туристической компании TUI в день, когда попал под санкции.

Президент Кипра Никос Христодулидис неоднократно заявлял о "нулевой толерантности" к нарушениям санкций.