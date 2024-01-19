Уряд Греції виключив можливість референдуму щодо одностатевих шлюбів

Уряд Греції виключив можливість проведення референдуму з питання шлюбу і усиновлення дітей для одностатевих пар.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

В інтерв'ю на радіо Skai в п'ятницю прессекретар уряду Павлос Маринакіс підкреслив, що, хоча уряд поважає роль і погляди Церкви, він залишається прихильним до реалізації своєї політичної програми.

"Цей законопроєкт був одним з наших передвиборчих зобов'язань", – сказав Маринакіс.

Раніше в п'ятницю Архиєпископ Єронім, глава впливової Православної Церкви Греції, яка виступає проти планів уряду дозволити одностатеві цивільні шлюби, запропонував ідею проведення референдуму для вирішення цього питання.

Нагадаємо, опитування громадської думки у Греції, проведене у зв'язку з тим, що законопроєкт про дозвіл одностатевих шлюбів, як очікується, незабаром надійде до парламенту, показало, що майже 55% греків підтримують цю ініціативу.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс раніше підтвердив наміри влади легалізувати одностатеві шлюби, а також дозволити одностатевим парам усиновлювати дітей.

Як і більшість країн Європейського Союзу, Греція визнає цивільні партнерства – відповідне рішення ухвалили ще у 2015 році, коли при владі була ліва партія СІРІЗА. За Міцотакіса уряд Греції скасував заборону на донорство крові для гомосексуальних чоловіків і припинив практику так званих "операцій з нормалізації статі" в інтерсекс-дітей.