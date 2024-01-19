Правительство Греции исключило возможность референдума по однополым бракам

Правительство Греции исключило возможность проведения референдума по вопросу брака и усыновления детей для однополых пар.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

В интервью на радио Skai в пятницу пресс-секретарь правительства Павлос Маринакис подчеркнул, что, хотя правительство уважает роль и взгляды церкви, оно остается приверженным реализации своей политической программы.

"Этот законопроект был одним из наших предвыборных обязательств", – сказал Маринакис.

Ранее в пятницу архиепископ Иероним, глава влиятельной Православной церкви Греции, которая выступает против планов правительства разрешить однополые гражданские браки, предложил идею проведения референдума для решения этого вопроса.

Напомним, опрос общественного мнения в Греции, проведенный в связи с тем, что законопроект о разрешении однополых браков, как ожидается, вскоре поступит в парламент, показал, что почти 55% греков поддерживают эту инициативу.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис ранее подтвердил намерения властей легализовать однополые браки, а также разрешить однополым парам усыновлять детей.

Как и большинство стран Европейского Союза, Греция признает гражданские партнерства – соответствующее решение приняли еще в 2015 году, когда у власти была левая партия СИРИЗА. При Мицотакисе правительство Греции отменило запрет на донорство крови для гомосексуальных мужчин и прекратило практику так называемых "операций по нормализации пола" у интерсекс-детей.