Афіни сколихнув землетрус магнітудою 4,6

На схід від Евбеї, другого за величиною острова Греції, стався землетрус магнітудою 4,6 бала, який сколихнув столицю країни Афіни, розташовану на південний захід від епіцентру підземних поштовхів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Підземні поштовхи відчувалися о 16:15 за місцевим часом.

Афінський Інститут геодинаміки повідомив на своєму сайті, що землетрус стався на глибині 10 кілометрів.

Епіцентр землетрусу знаходився за 23 кілометри на схід – південний схід від прибережного міста Кімі.

Про постраждалих і руйнування поки не повідомляється.

Нагадаємо, вранці 16 січня біля західного узбережжя Норвегії зафіксували відчутні для людей підземні поштовхи, що є доволі рідкісним явищем для Скандинавії.

Також у Швеції кілька років тому стався рекордно сильний землетрус через рудні шахти.