Біля узбережжя Норвегії зафіксували рідкісний для країни землетрус

Вранці 16 січня біля західного узбережжя Норвегії зафіксували відчутні для людей підземні поштовхи, що є доволі рідкісним явищем для Скандинавії.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Норвезька національна сейсмологічна мережа, що має 34 станції спостереження на території Норвегії та одну в Арктиці, повідомила, що землетрус зафіксували о 06:40, приблизна магнітуда складала 3,7.

Епіцентр ймовірно знаходився за 62 км на захід від містечка Аскволл, що розташоване північніше Бергена, на глибині близько 12 км.

Науковці зазначають, що як для Норвегії це значний землетрус.

Поштовхи відчули мешканці багатьох містечок у західній частині країни. Так, один чоловік із містечка між Бергеном і Олесунном розповідає, що спершу почув гучне "двигтіння" та подумав, що це не схоже на звук від літака, а після цокоту посуду на кухні зрозумів, що це землетрус.

Школярка з цього ж району розповіла, що прокинулася від того, що її ліжко тряслося.

Регіональне управління поліції поки не отримувало повідомлень про матеріальну шкоду через землетрус.

Нагадаємо, у Швеції кілька років тому стався рекордно сильний землетрус через рудні шахти.

Тим часом в Ісландії продовжується виверження вулкана на півострові Рейк’янес, від якого постраждало найближче рибальське містечко.