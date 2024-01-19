Афины всколыхнуло землетрясение магнитудой 4,6

К востоку от Эвбеи, второго по величине острова Греции, произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла, которое всколыхнуло столицу страны Афины, расположенную к юго-западу от эпицентра подземных толчков.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Подземные толчки ощущались в 16:15 по местному времени.

Афинский Институт геодинамики сообщил на своем сайте, что землетрясение произошло на глубине 10 километров.

Эпицентр землетрясения находился в 23 километрах к востоку – юго-востоку от прибрежного города Кими.

О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.

Напомним, утром 16 января у западного побережья Норвегии зафиксировали ощутимые для людей подземные толчки, что является довольно редким явлением для Скандинавии.

Также в Швеции несколько лет назад произошло рекордно сильное землетрясение из-за рудных шахт.