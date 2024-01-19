Бельгія надасть корабель для місії ЄС у Червоному морі

Бельгія візьме участь у місії ЄС у Червоному морі, а також наполягатиме на постійному припиненні вогню в Газі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Brussels Times.

Після засідання базового федерального кабінету уряд Бельгії погодився відправити один корабель до Червоного моря, але не буде активно атакувати повстанців-хуситів. Фрегат "Луїза-Марія" захищатиме лише комерційні судна, що прямують транзитом через регіон.

Питання про те, чи приєднається Бельгія до місії ЄС у Червоному морі, викликало в четвер значні розбіжності у федеральному парламенті. Депутати лівої частини палати виступали проти цієї ідеї, закликаючи до пріоритетності постійного припинення вогню в Газі і відправки гуманітарної допомоги для полегшення страждань цивільного населення.

Це призвело до компромісу з "зеленими" і соціалістами в п'ятницю, коли федеральний уряд погодився використати свою роль голови Ради ЄС для активізації зусиль із заклику до постійного припинення вогню в Газі.

Іншою частиною угоди міністерські джерела також згадали про "постійне" відкриття гуманітарних коридорів, висловивши при цьому впевненість у роботі Міжнародного суду ООН.

"Сьогодні уряд Бельгії виступає за негайне припинення вогню в Газі, безперешкодну доставку гуманітарної допомоги та підтримку Міжнародного суду ООН. Бельгія візьме участь у місії ЄС у Червоному морі", – заявила у п'ятницю міністерка оборони Бельгії Людівін Дедондер.

Щодо операції ЄС у Червоному морі, Дедондер уточнила, що вона буде частиною поточної операції, яку зараз очолює Бельгія і яка забезпечує безпеку судноплавства поблизу Перської затоки. Метою операції буде розширення юрисдикції цієї операції на Червоне море, з потенційним розгортанням фрегата в напрямку Ормузької протоки.

Раніше ЗМІ повідомили, що постійні представники країн-членів Європейського Союзу схвалили створення військово-морської місії ЄС із захисту морського судноплавства у Червоному морі, якому загрожують атаки повстанців-хуситів із Ємену.

Про наміри Євросоюзу створити місію для захисту кораблів у Червоному морі вперше стало відомо минулого тижня.

Згідно з пропозиціями Європейської служби зовнішніх справ, з якими ознайомились журналісти, вона передбачатиме "щонайменше три есмінці або фрегати, оснащені системами ППО, з багатоцільовими можливостями протягом щонайменше одного року".

Раніше ЄС розглядав можливість використання для цієї цілі своєї місії "Аталанта" з протидії піратству, яка діє в Індійському океані, але Іспанія виступила проти, хоча не відкинула можливість організації окремої місії.

Свою місію в Червоному морі вже розгорнули США. У грудні розпочалась операція Prosperity Guardian, яка складається зі спеціальної коаліції до 20 партнерів.