Бельгия предоставит корабль для миссии ЕС в Красном море

Бельгия примет участие в миссии ЕС в Красном море, а также будет настаивать на постоянном прекращении огня в Газе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Brussels Times.

После заседания базового федерального кабинета правительство Бельгии согласилось отправить один корабль в Красное море, но не будет активно атаковать повстанцев-хуситов. Фрегат "Луиза-Мария" будет защищать только коммерческие суда, следующие транзитом через регион.

Вопрос о том, присоединится ли Бельгия к миссии ЕС в Красном море, вызвал в четверг значительные разногласия в федеральном парламенте. Депутаты левой части палаты выступали против этой идеи, призывая к приоритетности постоянного прекращения огня в Газе и отправки гуманитарной помощи для облегчения страданий гражданского населения.

Это привело к компромиссу с "зелеными" и социалистами в пятницу, когда федеральное правительство согласилось использовать свою роль председателя Совета ЕС для активизации усилий по призыву к постоянному прекращению огня в Газе.

Другой частью соглашения министерские источники также упомянули о "постоянном" открытии гуманитарных коридоров, выразив при этом уверенность в работе Международного суда ООН.

"Сегодня правительство Бельгии выступает за немедленное прекращение огня в Газе, беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и поддержку Международного суда ООН. Бельгия примет участие в миссии ЕС в Красном море", – заявила в пятницу министр обороны Бельгии Людивин Дедондер.

Относительно операции ЕС в Красном море, Дедондер уточнила, что она будет частью текущей операции, которую сейчас возглавляет Бельгия и которая обеспечивает безопасность судоходства вблизи Персидского залива. Целью операции будет расширение юрисдикции этой операции на Красное море, с потенциальным развертыванием фрегата в направлении Ормузского пролива.

Ранее СМИ сообщили, что постоянные представители стран-членов Европейского Союза одобрили создание военно-морской миссии ЕС по защите морского судоходства в Красном море, которому угрожают атаки повстанцев-хуситов из Йемена.

О намерениях Евросоюза создать миссию для защиты кораблей в Красном море впервые стало известно на прошлой неделе.

Согласно предложениям Европейской службы внешних дел, с которыми ознакомились журналисты, она будет предусматривать "по меньшей мере три эсминца или фрегата, оснащенные системами ПВО, с многоцелевыми возможностями в течение как минимум одного года".

Ранее ЕС рассматривал возможность использования для этой цели своей миссии "Аталанта" по противодействию пиратству, которая действует в Индийском океане, но Испания выступила против, хотя не отвергла возможность организации отдельной миссии.

Свою миссию в Красном море уже развернули США. В декабре началась операция Prosperity Guardian, которая состоит из специальной коалиции до 20 партнеров.