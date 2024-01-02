Ситуація з повенями в Німеччині залишається складною через затяжні дощі

Ситуація з повенями залишається напруженою в багатьох частинах німецької землі Нижня Саксонія, напередодні рівень води майже не змінився.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

За даними Державного управління водного господарства, берегової оборони та охорони природи (NLWKN), оголошено попередження про великі повені на річках Лейне, Аллер, а також Верхній та Середній Везер.

Str/dpa

Напередодні Нового року Німецька метеорологічна служба (DWD) попередила про безперервні дощі в Нижній Саксонії протягом наступних кількох днів.

У деяких районах, зокрема Целле, рівень води дещо знизився. Рівень води в річці Аллер напередодні становив 4,81 метра, тобто за добу він впав на 17 сантиметрів.

У громаді Ланглінген в муніципалітеті Флотведель, який особливо сильно постраждав від повені, рівень Аллера становив 5,44 метра, що також на 17 сантиметрів нижче, ніж у попередній день.

Нагадаємо, 31 грудня канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув з візитом до постраждалих від повені районів Нижньої Саксонії.

Повені у Німеччині почалися ще з минулого тижня після затяжних дощів.