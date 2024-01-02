Ситуация с наводнениями в Германии остается сложной из-за затяжных дождей

Ситуация с наводнениями остается напряженной во многих частях немецкой земли Нижняя Саксония, накануне уровень воды почти не изменился.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

По данным Государственного управления водного хозяйства, береговой обороны и охраны природы (NLWKN), объявлено предупреждение о больших наводнениях на реках Лейне, Аллер, а также Верхний и Средний Везер.

Str/dpa

Накануне Нового года Немецкая метеорологическая служба (DWD) предупредила о непрерывных дождях в Нижней Саксонии в течение следующих нескольких дней.

В некоторых районах, в частности Целле, уровень воды несколько снизился. Уровень воды в реке Аллер накануне составлял 4,81 метра, то есть за сутки он упал на 17 сантиметров.

В общине Ланглинген в муниципалитете Флотведель, который особенно сильно пострадал от наводнения, уровень Аллера составил 5,44 метра, что также на 17 сантиметров ниже, чем в предыдущий день.

Напомним, 31 декабря канцлер Германии Олаф Шольц прибыл с визитом в пострадавшие от наводнения районы Нижней Саксонии.

Наводнения в Германии начались еще с прошлой недели после затяжных дождей.