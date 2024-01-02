У Британії обурились продажем шампанського в Палаті лордів

У Великій Британії минулого року у Палаті лордів та її сувенірному магазині для заходів було придбано шампанського на суму майже 90 000 фунтів стерлінгів.

Про це свідчать відкриті дані, які наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Зазначається, що ці показники стали найвищими за останні п'ять років.

Загалом минулого року було придбано 1 589 пляшок шампанського загальною вартістю 88 987 фунтів стерлінгів – близько 56 фунтів кожна.

Дані про продажі були отримані Шотландською національною партією, яка заявила, що це свідчить про "архаїчність і неактуальність" лордів під час бурхливої кризи, пов'язаної з підвищенням вартості життя.

"Парламент, де необрані лорди п'ють ігристе і отримують 342 фунти стерлінгів на день лише за те, що з'являються на засіданнях, не може належним чином представляти інтереси народу", – сказав депутат Томмі Шеппард.

"Виборці будуть в шоці, коли дізнаються, що в той час, як вони намагалися збалансувати сімейні фінанси і заплатити за найнеобхідніше, наприклад, за продукти і енергію, необрані лорди потягували шампанське", – додав він.

Водночас речник Палати лордів заявив, що весь алкоголь, включаючи шампанське, що продається в Палаті, продається з прибутком і споживається за її межами.

"Більшість шампанського, що продається Палатою лордів, купується відвідувачами в сувенірному магазині і споживається за межами парламенту представниками громадськості, або продається на банкетних заходах організаціям або приватним особам, які проводять захід у Палаті лордів", – сказав він.

Речник додав, що це не оплачується платниками податків.

Нагадаємо, у грудні 2022 року лідер Лейбористської партії Британії Кір Стармер обіцяв ліквідувати Палату лордів, якщо його оберуть прем’єр-міністром.