В Британии возмутились продажей шампанского в Палате лордов

В Великобритании в прошлом году в Палате лордов и ее сувенирном магазине для мероприятий было приобретено шампанского на сумму почти 90 000 фунтов стерлингов.

Об этом свидетельствуют открытые данные, которые приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что эти показатели стали самыми высокими за последние пять лет.

Всего в прошлом году было приобретено 1 589 бутылок шампанского общей стоимостью 88 987 фунтов стерлингов – около 56 фунтов каждая.

Данные о продажах были получены Шотландской национальной партией, которая заявила, что это свидетельствует об "архаичности и неактуальности" лордов во время бурного кризиса, связанного с повышением стоимости жизни.

"Парламент, где неизбранные лорды пьют игристое и получают 342 фунта стерлингов в день только за то, что появляются на заседаниях, не может должным образом представлять интересы народа", – сказал депутат Томми Шеппард.

"Избиратели будут в шоке, когда узнают, что в то время, как они пытались сбалансировать семейные финансы и заплатить за самое необходимое, например, за продукты и энергию, неизбранные лорды потягивали шампанское", – добавил он.

В то же время представитель Палаты лордов заявил, что весь алкоголь, включая шампанское, продаваемое в Палате, продается с прибылью и потребляется за ее пределами.

"Большинство шампанского, продаваемого Палатой лордов, покупается посетителями в сувенирном магазине и потребляется за пределами парламента представителями общественности, или продается на банкетных мероприятиях организациям или частным лицам, которые проводят мероприятие в Палате лордов", – сказал он.

Он добавил, что это не оплачивается налогоплательщиками.

Напомним, в декабре 2022 года лидер Лейбористской партии Британии Кир Стармер обещал ликвидировать Палату лордов, если его изберут премьер-министром.