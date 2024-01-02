Спікер парламенту Молдови: РФ не припинить спроби дестабілізувати ситуацію в країні

Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу переконаний, що у 2024 році Росія продовжить спроби дестабілізувати ситуацію в країні, щоб зірвати її європейський шлях.

Його заяву наводить IPN, повідомляє "Європейська правда".

Гросу сказав, що Росія застосовує всі інструменти гібридної війни проти Молдови, але він переконаний, що цим загрозам можна протистояти за підтримки державних інститутів і зовнішніх партнерів.

"Завдяки героїзму українців ми захищені від небезпеки вторгнення з боку Російської Федерації. Водночас ми не позбавлені гібридних загроз… У нас були ембарго, енергетичний шантаж. У 2023 році Кремль змінив стратегію, об'єднавшись із бандитами...Я думаю, що гібридні загрози збережуться і в 2024 році, але своєрідний імунітет у нас уже є", – сказав спікер молдовського парламенту.

Раніше президентка Молдови Мая Санду заявляла, що важливо продовжувати підтримувати Україну, РФ може поширити агресію й на інші країни.

А перед цим вона казала, що РФ продовжить свої дії з дестабілізації країни навесні наступного року у розпал передвиборчої кампанії перед президентськими виборами.