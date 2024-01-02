Спикер парламента Молдовы: РФ не прекратит попытки дестабилизировать ситуацию в стране

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу убежден, что в 2024 году Россия продолжит попытки дестабилизировать ситуацию в стране, чтобы сорвать ее европейский путь.

Его заявление приводит IPN, сообщает "Европейская правда".

Гросу сказал, что Россия применяет все инструменты гибридной войны против Молдовы, но он убежден, что этим угрозам можно противостоять при поддержке государственных институтов и внешних партнеров.

"Благодаря героизму украинцев мы защищены от опасности вторжения со стороны Российской Федерации. В то же время мы не лишены гибридных угроз... У нас были эмбарго, энергетический шантаж. В 2023 году Кремль изменил стратегию, объединившись с бандитами...Я думаю, что гибридные угрозы сохранятся и в 2024 году, но своеобразный иммунитет у нас уже есть", – сказал спикер молдавского парламента.

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявляла, что важно продолжать поддерживать Украину, РФ может распространить агрессию и на другие страны.

А перед этим она говорила, что РФ продолжит свои действия по дестабилизации страны весной следующего года в разгар предвыборной кампании перед президентскими выборами.