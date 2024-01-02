У Греції затримали двох поляків за зйомку найбільшої бази ВМС
Двох громадян Польщі затримали в понеділок за фотографування військового об'єкта в північно-східній частині острова Саламіна, приблизно за 16 кілометрів на захід від Афін.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.
Двоє підозрюваних – 20 і 24 років – були виявлені незабаром після 18:00 в периметрі військово-морської бази Саламіна, найбільшої бази ВМС Греції, де вони фотографували і знімали навколишню обстановку.
Співробітники служби безпеки острова вилучили у них дрон, камеру і два мобільні телефони.
Двох поляків звинувачують у порушенні заходів безпеки військової території.
Це не перший випадок порушення периметра військово-морської бази. У червні 2023 року двоє чоловіків були заарештовані за шпигунство після того, як їх спіймали, коли вони блукали на території бази.
Поліція повідомила, що обидва були у стані алкогольного сп'яніння.
Нагадаємо, в грудні у Польщі суд Любліна визнав 14 громадян Росії, Білорусі та України винними в підготовці диверсій на користь Москви у складі шпигунського угруповання.
16 фігурантам справи у листопаді оголосили звинувачення у шпигунстві, зокрема в підготовці підриву потягів з гуманітарною допомогою для України, а також стеженні за військовими об'єктами та об'єктами критичної інфраструктури.