В Греции задержали двух поляков за съемку крупнейшей базы ВМС

Двух граждан Польши задержали в понедельник за фотографирование военного объекта в северо-восточной части острова Саламина, примерно в 16 километрах к западу от Афин.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Двое подозреваемых – 20 и 24 лет – были обнаружены вскоре после 18:00 в периметре военно-морской базы Саламина, крупнейшей базы ВМС Греции, где они фотографировали и снимали окружающую обстановку.

Сотрудники службы безопасности острова изъяли у них дрон, камеру и два мобильных телефона.

Двух поляков обвиняют в нарушении мер безопасности военной территории.

Это не первый случай нарушения периметра военно-морской базы. В июне 2023 года двое мужчин были арестованы за шпионаж после того, как их поймали, когда они бродили на территории базы.

Полиция сообщила, что оба были в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в декабре в Польше суд Люблина признал 14 граждан России, Беларуси и Украины виновными в подготовке диверсий в пользу Москвы в составе шпионской группировки.

16 фигурантам дела в ноябре объявили обвинения в шпионаже, в частности в подготовке подрыва поездов с гуманитарной помощью для Украины, а также слежке за военными объектами и объектами критической инфраструктуры.