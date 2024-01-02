У Вільнюсі стались вибухи в багатоповерхівці, чотирьох людей ушпиталили

У вільнюському мікрорайоні Віршулішкес у вівторок, 2 січня, стались кілька вибухів у багатоповерховому житловому будинку.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Жителі будинку у Вільнюсі після того, як почули вибухи, викликали пожежників. До місця події також прибули чотири наряди поліції.

Представниця Департаменту пожежної охорони і порятунку Вільнюса Едіта Зданевічене розповіла, що на той час вогонь охопив чотири квартири на четвертому та п'ятому поверхах.

Фото: Delfi

Усього повідомлялось про чотирьох поранених, яких відвезли до лікарні. Одного мешканця будинку рятувальники вивели з квартири, що горіла.

"Конструкції будинку були пошкоджені – у палаючих квартирах обвалилася стеля", – додала Зданевічене.

Фахівці Цивільного захисту Вільнюського міського самоврядування тепер мають вирішити, де розмістити інших мешканців багатоповерхівки. Пожежники поки що не мають інформації про те, скількох людей евакуювали і скільком буде надати тимчасове житло.

Нагадаємо, минулого місяця поліція Данії закликала власників електромобілів не використовувати побутову техніку для нагрівання акумулятора транспортного засобу після того, як подібний інцидент завершився вибухом.