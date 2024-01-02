У Вільнюсі стались вибухи в багатоповерхівці, чотирьох людей ушпиталили
Вівторок, 2 січня 2024, 15:17
У вільнюському мікрорайоні Віршулішкес у вівторок, 2 січня, стались кілька вибухів у багатоповерховому житловому будинку.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на LRT.
Жителі будинку у Вільнюсі після того, як почули вибухи, викликали пожежників. До місця події також прибули чотири наряди поліції.
Представниця Департаменту пожежної охорони і порятунку Вільнюса Едіта Зданевічене розповіла, що на той час вогонь охопив чотири квартири на четвертому та п'ятому поверхах.
Усього повідомлялось про чотирьох поранених, яких відвезли до лікарні. Одного мешканця будинку рятувальники вивели з квартири, що горіла.
"Конструкції будинку були пошкоджені – у палаючих квартирах обвалилася стеля", – додала Зданевічене.
Фахівці Цивільного захисту Вільнюського міського самоврядування тепер мають вирішити, де розмістити інших мешканців багатоповерхівки. Пожежники поки що не мають інформації про те, скількох людей евакуювали і скільком буде надати тимчасове житло.
Нагадаємо, минулого місяця поліція Данії закликала власників електромобілів не використовувати побутову техніку для нагрівання акумулятора транспортного засобу після того, як подібний інцидент завершився вибухом.