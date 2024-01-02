В Вильнюсе произошли взрывы в многоэтажке, четырех человек госпитализировали

В вильнюсском микрорайоне Виршулишкес во вторник, 2 января, произошли несколько взрывов в многоэтажном жилом доме.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Жители дома в Вильнюсе после того, как услышали взрывы, вызвали пожарных. К месту происшествия также прибыли четыре наряда полиции.

Представительница Департамента пожарной охраны и спасения Вильнюса Эдита Зданевичене рассказала, что в то время огонь охватил четыре квартиры на четвертом и пятом этажах.

ФОТО: DELFI

Всего сообщалось о четырех раненых, которых отвезли в больницу. Одного жителя дома спасатели вывели из горящей квартиры.

"Конструкции дома были повреждены – в горящих квартирах обвалился потолок", – добавила Зданевичене.

Специалисты Гражданской защиты Вильнюсского городского самоуправления теперь должны решить, где разместить других жителей многоэтажки. Пожарные пока не имеют информации о том, сколько людей эвакуировали и скольким будет предоставлено временное жилье.

Напомним, в прошлом месяце полиция Дании призвала владельцев электромобилей не использовать бытовую технику для нагрева аккумулятора транспортного средства после того, как подобный инцидент завершился взрывом.