У Данії власник електрокара хотів підігріти акумулятор тостером, а отримав спалене авто
Поліція Данії закликала власників електромобілів не використовувати побутову техніку для нагрівання акумулятора транспортного засобу після того, як подібний інцидент завершився вибухом.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в опублікованому в понеділок звіті данської поліції.
Випадок, про який ідеться, стався в суботу, 2 грудня, в комуні Стенлілл, що приблизно за 60 кілометрів на південний захід від Копенгагена.
Власник електрокара, припаркованого під навісом біля будинку, поставив під передню частину авто тостер, "щоб зігріти акумулятор", йдеться у зведенні поліції Данії.
"Автомобіль і навіс згоріли, а сусідній будинок також зазнав певних пошкоджень від дії високої температури. На щастя, в результаті пожежі ніхто не постраждав", – додали там.
Правоохоронці підкреслили, що "наполегливо не рекомендують" використовувати цей метод для нагрівання елементів живлення.
Власнику згорілого авто загрожує штраф за порушення правил безпеки. У поліції Данії не уточнили марки автомобіля.
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