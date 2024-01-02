В Гданьске не дали сесть в самолет мужчинам, которые "пошутили" о бомбе и оружии в багаже

Пограничники в Гданьском аэропорту не позволили двум мужчинам сесть на их новогодние рейсы, поскольку те шутили об оружии в багаже.

Об этом говорится в сводке Пограничной службы Польши, опубликованном 2 января, пишет "Европейская правда".

62-летний житель Поморского воеводства Польши хотел вылететь в Ирландию из Гданьска, но капитан самолета узнал, что пассажир говорил об оружии в своем багаже.

В ситуацию вмешались пограничники. Они не обнаружили опасных предметов среди вещей мужчины, но из-за нарушения его с рейса сняли.

Другим пассажиром, которого не пустили на рейс, был 34-летний житель также Поморского воеводства. Он хотел полететь на Новый год в Берген, и во время регистрации на рейс заявил, что в его багаже есть бомба.

Пограничники прибыли на место, проверили багаж, но бомбы там не нашли.

Кроме того, 56-летнего варшавца не пустили на рейс в Египет из-за того, что он "выпил слишком много алкоголя и не выполнял инструкций экипажа".

"Вызванная на борт самолета группа специального вмешательства из местной пограничной службы добилась того, что мужчина вместо Египта "оказался" в Социальном центре неотложной помощи для лиц в состоянии алкогольного опьянения", – говорится в сводке.

В ноябре в варшавском аэропорту имени Шопена эвакуировали более 200 пассажиров после того, как в кабине одного из самолетов заметили дым.