Новий уряд Польщі поки не зніматиме заборону на імпорт зерна з України

Польський міністр сільського господарства і розвитку села в уряді Дональда Туска Чеслав Секерський заявив, що заборона на імпорт українського зерна до Польщі зберігатиметься до тих пір, поки не будуть розроблені відповідні правила на рівні ЄС.

Про це Секерський сказав в етері TVP Info, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Радіоінформагентство Польщі (IAR).

На думку польського міністра, український експорт зерна повинен йти іншим шляхом, ніж європейський чи польський.

"Тому що завжди, навіть транзитом, є певний ризик, що частина цього зерна та інших сільськогосподарських продуктів залишиться на польській території", – пояснив він.

Секерський окремо наголосив, що Польща хоче допомагати Україні, але їй "потрібні норми щодо квот і перехідних періодів", і це питання має вирішуватись спільно з Європейським Союзом.

Заборона на імпорт українського зерна та низки інших сільськогосподарських продуктів діє у Польщі з вересня, коли закінчився термін дії ембарго на рівні ЄС. Але пізніше Варшава оголосила про односторонні обмеження на український імпорт.

Наприкінці грудня Секерський провів перші переговори з українським візаві Миколою Сольським. Сторони домовились продовжувати консультації на рівні експертів.

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