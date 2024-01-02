Представитель французской ультраправой партии "Национальное объединение" Лоран Джакобелли раскритиковал материал газеты The Washington Post, в котором рассказывалось о роли политсилы в продвижении влияния России.

Об этом Джакобелли сказал во вторник, 2 января, в эфире Sud Radio, сообщает "Европейская правда".

Французский депутат назвал информацию о причастности "Национального объединения" к российской кампании влияния "заговором".

"Марин Ле Пен была одной из первых политических лидеров Франции, которая высказалась и осудила вторжение России в Украину", – сказал Джакобелли, добавив, что целью "Национального объединения" есть и всегда было восстановление Украиной "своей независимости, суверенитета и границ".

Он также заявил, что на парламентской комиссии по расследованию иностранного вмешательства представители спецслужб Франции якобы говорили, что между "Национальным объединением" и Россией "нет никакой связи" (хотя это не так).

Напомним, в конце прошлого года The Washington Post опубликовала расследование о том, как Россия наращивает усилия по подрыву французской поддержки Киева.

Кремлевские документы показывают, что первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко поручил кремлевским политтехнологам способствовать политическому раздору во Франции через социальные сети и французских политических деятелей, лидеров общественного мнения и активистов.

В этой операции якобы главную роль играет именно "Национальное объединение", а точнее – бывший евродепутат от этой партии Жан-Люк Шаффхаузер, который работает "над планами продвижения к власти промосковских политиков".

Именно Шаффхаузер помог своей партии получить два банковских кредита, необходимые для ее выживания. Это в том числе и так называемый российский кредит в 9 миллионов евро, который "Национальное объединение" выплатило только в сентябре 2023 года.