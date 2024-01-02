Пожежа в будинку у Вільнюсі: рятувальники знайшли тіло, мешканців евакуювали

Пожежники виявили в одній із квартир багатоквартирного будинку вільнюського району Віршулішкес, де раніше у вівторок стались вибухи й почалась пожежа, тіло людини.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Керівник відділу цивільного захисту пожежно-рятувальної служби Вільнюса Донатас Гуревічюс розповів журналістам, що пожежники виявили одне сильно обгоріле тіло серед обвалених конструкцій.

На момент виявлення тіла пожежу ще гасили, тому рятувальники не змогли встановити одразу особу загиблого.

Окрім того, до лікарні забрали ще одного постраждалого від пожежі.

З постраждалого будинку евакуювали мешканців через загрозу обвалу після вибухів. Речник Вільнюського муніципалітету Габріеліус Грубінскас повідомив, що 16 мешканців тимчасово поселили в готелі.

Нагадаємо, пожежа в багатоквартирному будинку у Вільнюсі сталась у вівторок уранці після кількох вибухів. Спершу повідомлялось про чотирьох постраждалих.

Полум’я загасили через кілька годин. Його причини поки не встановлені.