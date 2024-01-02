Пожар в доме в Вильнюсе: спасатели нашли тело, жильцов эвакуировали

Пожарные обнаружили в одной из квартир многоквартирного дома вильнюсского района Виршулишкес, где ранее во вторник произошли взрывы и начался пожар, тело человека.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Руководитель отдела гражданской защиты пожарно-спасательной службы Вильнюса Донатас Гуревичюс рассказал журналистам, что пожарные обнаружили одно сильно обгоревшее тело среди обвалившихся конструкций.

На момент обнаружения тела пожар еще тушили, поэтому спасатели не смогли установить сразу личность погибшего.

Кроме того, в больницу забрали еще одного пострадавшего от пожара.

Из пострадавшего дома эвакуировали жителей из-за угрозы обвала после взрывов. Представитель Вильнюсского муниципалитета Габриэлиус Грубинскас сообщил, что 16 жителей временно поселили в гостинице.

Напомним, пожар в многоквартирном доме в Вильнюсе произошел во вторник утром после нескольких взрывов. Сначала сообщалось о четырех пострадавших.

Пламя потушили через несколько часов. Его причины пока не установлены.