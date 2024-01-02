У Хорватії працівник МЗС переховував мігрантів у своєму домі

У Загребі правоохоронці затримали 64-річного співробітника Міністерства закордонних справ через підозру в сприянні нелегальній міграції – кількох іноземців виявили в його будинку.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на RTL Danas.

У матеріалі телеканалу стверджується, що працівник МЗС Хорватії переховував у будинку чотирьох нелегальних мігрантів з Бангладеш і п'ятьох – із Пакистану. Перевірку поліція Загреба почала після повідомлень сусідів, які бачили іноземців.

Речниця поліції Марія Гоаті розповіла, що підозрюваний здав в оренду житло другому підозрюваному – громадянину Індії, в якого був ще один спільник-індус.

"Він поставив у будинку матраци й приносив їжу людям, які там були. Йдеться про домовленість між трьома чоловіками з метою особистої вигоди. Вони сприяли в'їзду, пересуванню й перебуванню іноземців у Республіці Хорватія", – пояснила вона.

Фото: RTL Danas

За даними RTL Danas, арештований хорват працював на різних посадах в МЗС, зокрема радником у консульствах, але не на керівних посадах. Його допитала поліція, після чого відпустила під особисте зобов’язання.

Правоохоронці Загреба розшукують одного громадянина Індії, який втік під час слідчих дій, решту затримали.

Минулого тижня сербські правоохоронці затримали в північному місті Суботиця, що біля кордону з Угорщиною, підозрюваного в переправлянні нелегальних мігрантів афганця.