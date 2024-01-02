В Хорватии работник МИДа прятал мигрантов в своем доме

В Загребе правоохранители задержали 64-летнего сотрудника Министерства иностранных дел по подозрению в содействии нелегальной миграции – нескольких иностранцев обнаружили в его доме.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на RTL Danas.

В материале телеканала утверждается, что работник МИД Хорватии прятал в доме четырех нелегальных мигрантов из Бангладеш и пятерых – из Пакистана. Проверку полиция Загреба начала после сообщений соседей, которые видели иностранцев.

Пресс-секретарь полиции Мария Гоати рассказала, что подозреваемый сдал в аренду жилье второму подозреваемому – гражданину Индии, у которого был еще один сообщник-индус.

"Он поставил в доме матрасы и приносил еду людям, которые там были. Речь идет о договоренности между тремя мужчинами с целью личной выгоды. Они способствовали въезду, передвижению и пребыванию иностранцев в Республике Хорватия", – пояснила она.

ФОТО: RTL DANAS

По данным RTL Danas, арестованный хорват работал на различных должностях в МИД, в том числе советником в консульствах, но не на руководящих должностях. Его допросила полиция, после чего отпустила под личное обязательство.

Правоохранители Загреба разыскивают одного гражданина Индии, который сбежал во время следственных действий, остальных задержали.

На прошлой неделе сербские правоохранители задержали в северном городе Суботица, что у границы с Венгрией, подозреваемого в переправке нелегальных мигрантов афганца.