Глава МЗС Франції зізнався, що має дислексію

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне розповів, що має дислексію – порушення здатності до навчання, яке впливає на читання або письмо.

Відповідну заяву Сежурне зробив в інтерв’ю Le Parisien, яке наводить Franceinfo.

Міністр відповів на критику на свою адресу щодо його помилок у французькій мові та помилок у вимові.

"У дуже молодому віці у мене була діагностована важка дислексія. П'ятнадцять років тому я не зміг би вести дискусію, яку веду з вами зараз", – сказав очільник МЗС Франції.

За словами Сежурне, він пройшов тривалу програму, щоб позбутися своїх "дефектів усного мовлення".

Водночас він запевнив, що це "не має жодних наслідків" для його роботи.

"Мільйони людей мають це (дислексію – ред.). Я хочу надіслати їм повідомлення: це може здаватися нездоланним, але, подивіться, все можливо. Не впадайте у відчай", – додав Сежурне.

Причиною дислексії є погані нейронні зв'язки між різними частинами мозку. Хоча люди з таким порушенням можуть мати труднощі з арифметикою або контролем жестів, це жодним чином не пов'язано з інтелектуальною недостатністю.

Нагадаємо, Стефан Сежурне увійшов до нового уряду Франції, який очолив 34-річний Габріель Атталь.

Зазначимо, що Атталь є наймолодшою людиною на цій посаді, а за материнською лінією походить з Одеси. Детально про Атталя читайте у статті "Перший після Наполеона".