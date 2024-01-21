Глава МИД Франции признался, что у него дислексия

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне рассказал, что имеет дислексию – нарушение способности к обучению, которое влияет на чтение или письмо.

Соответствующее заявление Сежурне сделал в интервью Le Parisien, которое приводит Franceinfo.

Министр ответил на критику в свой адрес относительно его ошибок во французском языке и ошибок в произношении.

"В очень молодом возрасте у меня была диагностирована тяжелая дислексия. Пятнадцать лет назад я не смог бы вести дискуссию, которую веду с вами сейчас", – сказал глава МИД Франции.

По словам Сежурне, он прошел длительную программу, чтобы избавиться от своих "дефектов устной речи".

В то же время он заверил, что это "не имеет никаких последствий" для его работы.

"Миллионы людей имеют это (дислексию – ред.). Я хочу отправить им сообщение: это может казаться непреодолимым, но, посмотрите, все возможно. Не отчаивайтесь", – добавил Сежурне.

Причиной дислексии являются плохие нейронные связи между различными частями мозга. Хотя люди с таким нарушением могут иметь трудности с арифметикой или контролем жестов, это никоим образом не связано с интеллектуальной недостаточностью.

Напомним, Стефан Сежурне вошел в новое правительство Франции, которое возглавил 34-летний Габриэль Атталь.

Отметим, что Атталь является самым молодым человеком на этом посту, а по материнской линии происходит из Одессы. Подробно об Аттале читайте в статье "Первый после Наполеона".