Ердоган і Мелоні у Стамбулі обговорили проблему міграції

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган напередодні у Стамбулі зустрівся з прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні.

Про це повідомляє Euractiv, інформує "Європейська правда".

Під час зустрічі йшлося, зокрема, про посилення співпраці у сфері міграції, де тогорічні зусилля призвели до скорочення потоків нелегалів через італійсько-турецький коридор на 56%.

Як розповіли джерела, співпраця в цій сфері буде також дедалі тіснішою щодо Лівії, про що відповідні міністерства закордонних справ мають намір домовитися найближчим часом.

Візит Мелоні – це можливість "підтвердити стратегічний характер партнерства з Туреччиною на двосторонньому рівні в рамках НАТО і Середземноморського басейну", додали джерел з італійського боку.

Мелоні подякувала Ердогану за його дипломатичні посередницькі зусилля щодо війни РФ проти України і, зокрема, за відновлення Чорноморської зернової ініціативи.

З огляду на майбутній саміт Італія-Африка, який відбудеться в Римі, розвиток і безпека на африканському континенті були серед тем, що обговорювалися між Ердоганом та Мелоні.

Під час зустрічі також розглядалися економічні можливості для італійських компаній, зокрема, в оборонному секторі.

Однак щодо процесу вступу Туреччини до ЄС, проти якого Мелоні завжди виступала навіть до того, як стала прем'єр-міністеркою, схоже, відбувся лише "обмін ідеями".

Нагадаємо, 20 грудня іспанське головування у Раді ЄС та Європарламент досягли домовленості щодо ключових елементів у п’яти проєктах законів, які змінять законодавчу рамку ЄС щодо міграції та притулку.

Згідно з попередньою угодою, країни ЄС на півдні запровадять суворішу процедуру надання притулку на своїх кордонах, і матимуть більше повноважень для вислання шукачів притулку, яким було відмовлено.

Впровадженню угоди на заваді може стати Угорщина – єдина країна, яка висловлюється проти неї та головуватиме в Раді Європейського Союзу у другому півріччі 2024 року.