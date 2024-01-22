Эрдоган и Мелони в Стамбуле обсудили проблему миграции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне в Стамбуле встретился с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

Об этом сообщает Euractiv, информирует "Европейская правда".

Во время встречи речь шла, в частности, об усилении сотрудничества в сфере миграции, где прошлогодние усилия привели к сокращению потоков нелегалов через итальянско-турецкий коридор на 56%.

Как рассказали источники, сотрудничество в этой сфере будет также все более тесным в отношении Ливии, о чем соответствующие министерства иностранных дел намерены договориться в ближайшее время.

Визит Мелони – это возможность "подтвердить стратегический характер партнерства с Турцией на двустороннем уровне в рамках НАТО и Средиземноморского бассейна", добавили источники с итальянской стороны.

Мелони поблагодарила Эрдогана за его дипломатические посреднические усилия в отношении войны РФ против Украины и, в частности, за восстановление Черноморской зерновой инициативы.

Учитывая предстоящий саммит Италия-Африка, который состоится в Риме, развитие и безопасность на африканском континенте были среди тем, которые обсуждались между Эрдоганом и Мелони.

Во время встречи также рассматривались экономические возможности для итальянских компаний, в частности, в оборонном секторе.

Однако относительно процесса вступления Турции в ЕС, против которого Мелони всегда выступала даже до того, как стала премьер-министром, похоже, состоялся лишь "обмен идеями".

Напомним, 20 декабря испанское председательство в Совете ЕС и Европарламент достигли договоренности относительно ключевых элементов в пяти проектах законов, которые изменят законодательную рамку ЕС по миграции и убежища.

Согласно предварительному соглашению, страны ЕС на юге введут более строгую процедуру предоставления убежища на своих границах, и будут иметь больше полномочий для высылки искателей убежища, которым было отказано.

Внедрению соглашения может помешать Венгрия – единственная страна, которая высказывается против нее и будет председательствовать в Совете Европейского Союза во втором полугодии 2024 года.