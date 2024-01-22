Рейсу Ryanair из Англии в Ирландию из-за шторма пришлось приземлиться под Парижем

Из-за чрезвычайно сильных порывов ветра рейс лоукостера Ryanair из Манчестера в Дублин вынужден был радикально отклониться от маршрута и приземлиться под Парижем.

Об этом сообщают ряд британских онлайн-порталов и профильный сайт Airlive, пишет "Европейская правда".

Сначала отправление рейса FR555 из Манчестера в Дублин в воскресенье 21 января задержалось на полтора часа, в конце концов он вылетел в 15:00.

Через сорок минут диспетчеры сообщили экипажу, что с приземлением придется подождать из-за чрезвычайно сильного штормового ветра. В такую же ситуацию попали многие другие самолеты, которые направлялись в столицу Ирландии.

Покружив еще полчаса в режиме ожидания, экипаж попытался зайти на посадку в 16:18, но без успеха.

В этой ситуации не осталось выбора, кроме как разворачивать самолет назад, однако к этому времени шторм добрался и до Манчестера и отправляться туда было ненадежно. Другие британские аэропорты имели такую же проблему или не имели свободных слотов, чтобы посадить еще один самолет внепланово.

В итоге рейс отправился в аэропорт Бове, что к северу от Парижа, и смог вылететь оттуда в 23:30.

Напомним, со второй половины дня в воскресенье Британские острова накрыл сильный шторм, из-за него заблаговременно отменять рейсы начал также аэропорт Амстердама.

Весной 2023 года похожий случай был во Франции: рейс из Парижа в Ниццу полетел в другой город после того, как дважды не смог сесть.