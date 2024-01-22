У Польщі в курортному містечку евакуювали 400 людей через пожежу в готелі

У польському курортному містечку Карпач на кордоні з Чехією евакуювали з готелю 400 осіб через пожежу, що почалась у підвальному приміщенні.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Пожежа сталася рано вранці 22 січня в одному з готелів гірського містечка Карпач, що у Нижньосілезькому воєводстві на кордоні з Чехією.

Фото пожежників з міста Єленя-Гура/PAP

Займання виникло у господарському приміщенні пабу, розташованого у готелі. Близько 400 гостям і персоналу готелю довелося залишити свої кімнати.

Фото пожежників з міста Єленя-Гура/PAP

На місце прибули 11 пожежних машин, поширення вогню не допустили, але у готелі сильне задимлення.

Пізніше вранці пожежники повідомили, що загоряння ліквідували, але тепер розбирають пошкоджену підлогу, де всередині ще є тліючі осередки, які можуть знову розгорітися.

Внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав, туристів прихистили у сусідніх закладах. Після того, як верхні поверхи готелю достатньо провітрять, вони зможуть повертатися у свої кімнати.

Раніше цього місяця в місті Олецько сталася пожежа в готелі, де проживали у тому числі українці з тимчасовим захистом.

Нагадаємо, наприкінці року у Румунії сталася трагічна пожежа у гостьовому будинку – там загинули вісім людей.