В Польше в курортном городке эвакуировали 400 человек из-за пожара в отеле

В польском курортном городке Карпач на границе с Чехией эвакуировали из отеля 400 человек из-за пожара, который начался в подвальном помещении.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Пожар произошел рано утром 22 января в одном из отелей горного городка Карпач, что в Нижнесилезском воеводстве на границе с Чехией.

Фото пожарных из города Еленя-Гура/PAP

Возгорание возникло в хозяйственном помещении паба, расположенного в отеле. Около 400 гостям и персоналу отеля пришлось покинуть свои комнаты.

Фото пожарных из города Еленя-Гура/PAP

На место прибыли 11 пожарных машин, распространения огня не допустили, но в отеле сильное задымление.

Позже утром пожарные сообщили, что возгорание ликвидировали, но теперь разбирают поврежденный пол, где внутри еще есть тлеющие очаги, которые могут снова разгореться.

В результате пожара никто из людей не пострадал, туристов приютили в соседних заведениях. После того как верхние этажи отеля достаточно проветрят, они смогут возвращаться в свои комнаты.

Ранее в этом месяце в городе Олецко произошел пожар в гостинице, где проживали в том числе украинцы с временной защитой.

Напомним, в конце года в Румынии произошел трагический пожар в гостевом доме – там погибли восемь человек.