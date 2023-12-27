У Румунії обіцяють перевірки після трагічної пожежі у гостьовому будинку

Влада румунського жудця Прахова, де внаслідок пожежі у гостьовому будинку загинули люди, анонсувала посилені перевірки усіх подібних будівель на законність та відповідність критеріям безпеки.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

У процесі розслідування з’ясувалося, що згорілий будинок будувався і перший час використовувався без необхідних дозволів.

Також виявилось, що власник після перевірок у 2019-20 роках неодноразово отримував попередження щодо дотримання правил пожежної безпеки.

"Завтра я віддам розпорядження про перевірку гостьових будинків на наявність техпаспортів, дозволів на діяльність та, звісно, дотримання протипожежної безпеки", – заявив префект жудця Віргіліу Нану.

Нагадаємо, пожежа сталася вранці 26 грудня, у будинку на той час було 26 осіб. Вісімнадцять гостей встигли вчасно вибратися з будівлі, з них одна дитина і один дорослий з них отримали незначні опіки.

Рятувальники на цей час підтвердили загибель шести осіб, серед яких дитина. Ще двох людей вважають зниклими безвісти.

В середині грудня в країні стався інший трагічний випадок – через обвал будівлі школи загинув 17-річний хлопець, ще трьох дітей врятували з-під завалів.