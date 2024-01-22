Суперниця Трампа відреагувала на зняття з перегонів ще одного конкурента

Претендентка на отримання номінації від Республіканської партії на виборах 2024 року Ніккі Гейлі відреагувала на зняття з перегонів ще одного свого конкурента Рона Десантіса.

Про це Гейлі сказала у коментарі CNN, повідомляє "Європейська правда".

Вона сказала, що Десантіс провів "провів чудові перегони" і побажала йому "всього найкращого".

"Залишився один чоловік і одна жінка. А зараз я залишу вас з цим: нехай переможе найкраща жінка", – додала Гейлі.

Вона також пообіцяла залишатися у перегонах до праймериз у Південній Кароліні та "супервівторка" 5 березня, незалежно від того, що станеться на праймериз у Нью-Гемпширі у вівторок.

Перед цим Рон Десантіс оголосив про завершення боротьби за президентську номінацію від Республіканської партії. Він додав, що підтримує кандидатуру Дональда Трампа.

Нагадаємо, на перших республіканських президентських праймериз в Айові Рон ДеСантіс вирвався на друге місце, набравши 21%. Перемогу здобув Дональд Трамп.

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