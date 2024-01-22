Соперница Трампа отреагировала на снятие с гонки еще одного конкурента

Претендентка на получение номинации от Республиканской партии на выборах 2024 года Никки Хейли отреагировала на снятие с гонки еще одного своего конкурента Рона Десантиса.

Об этом Хейли сказала в комментарии CNN, сообщает "Европейская правда".

Она сказала, что Десантис провел "провел замечательную гонку" и пожелала ему "всего наилучшего".

"Остались один мужчина и одна женщина. А сейчас я оставлю вас с этим: пусть победит лучшая женщина", – добавила Хейли.

Она также пообещала оставаться в гонке до праймериз в Южной Каролине и "супервторника" 5 марта, независимо от того, что произойдет на праймериз в Нью-Гемпшире во вторник.

Перед этим Рон Десантис объявил о завершении борьбы за президентскую номинацию от Республиканской партии. Он добавил, что поддерживает кандидатуру Дональда Трампа.

Напомним, на первых республиканских президентских праймериз в Айове Рон Десантис вырвался на второе место, набрав 21%. Победу одержал Дональд Трамп.

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