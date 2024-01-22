Кулеба обратился к ЕС по поводу оружия, активов РФ и переговоров о вступлении

Украина призывает ЕС увеличить поставки оружия, утвердить долгосрочную программу поддержки, конфисковать активы РФ и прервать поставки в Россию критических компонентов.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в понедельник, 22 января, во время выступления на первом в этом году Совете министров иностранных дел ЕС, его цитирует пресс-служба МИД, пишет "Европейская правда".

Кулеба обратил внимание министров стран ЕС на эскалацию воздушного террора России и призвал их увеличить и ускорить военную поддержку нашего государства.

Он напомнил о необходимости создания общего пространства европейских оборонных индустрий и европейского оборонного хаба в Украине.

Министр также приветствовал историческое решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС и призвал как можно быстрее двигаться к их практическому старту. Он проинформировал коллег о прогрессе в имплементации всех четырех законодательных шагов, определенных Еврокомиссией, что должно стать основой для утверждения переговорной рамки.

"Мы должны сохранять темп, проводя скрининг законодательства и готовя переговорную рамку. Мы рассчитываем, что она будет утверждена как можно скорее, сразу же после оценки Еврокомиссией в ближайшие месяцы внедрения Украиной четырех шагов, что позволит нам провести первую межправительственную конференцию уже в первой половине этого года", – подчеркнул глава МИД Украины.

Министр отдельно подчеркнул важность одобрения 1 февраля Европейским Советом программы долгосрочного финансирования Украины в размере 50 миллиардов евро.

Кулеба также отметил, что Россия до сих пор имеет возможность получать некоторые технологии и оборудование, включая чипы и микросхемы, которые использует для производства оружия.

"Необходим запрет на поставки товаров двойного назначения и ряда гражданских товаров, которые Россия использует для производства оружия. Ваши страны имеют одни из лучших финансовых разведок мира, которые способны выявить и заблокировать соответствующие бизнес-схемы", – отметил министр.

Кулеба выразил надежду на быстрое утверждение следующего пакета санкций против России, а также успешного проведения работы по поиску механизмов использования замороженных активов России для восстановления Украины.

"Все заблокированные российские активы должны быть использованы для компенсации последствий российской агрессии, обороны и восстановления Украины. Пути воплощения этого решения могут и должны быть найдены ЕС совместно с "Группой семи". Для этого есть все международно-правовые основания", – отметил глава МИД.

Напомним, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель перед встречей министров в понедельник заявил, что украинцам не следует волноваться из-за возможного ослабления поддержки со стороны Евросоюза.